Janine Flock holt bei Skeleton-EM in Sigulda Bronze

Mit gemischten Gefühlen hat für Janine Flock die im Rahmen des Weltcup-Finales ausgetragene Skeleton-EM in Sigulda geendet. Die Titelverteidigerin aus Tirol fuhr am Sonntag zu Bronze, verpasste den Weltcupgesamtsieg dabei aber denkbar knapp. Für Flock war es „die Bestätigung für unsere Arbeit und eine sehr gute Saison, in der es viele Umstellungen gab“.