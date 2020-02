Hopper-Ausstellung in Basel: Dämmerung an der Zapfsäule

Von Barbara Unterthurner

Basel – Auf der einen Seite ein mysteriöses Halbdunkel, das über dem dichten Wald hereinbricht, auf der anderen Seite das artifizielle Licht in den Fenstern der Tankstelle, dessen Quelle nicht auszumachen ist. Ebenso unergründlich wie diese Atmosphäre ist auch, wohin die dunkle Straße noch führt oder was die einzige Figur des Bildes ohne Auto an der Zapfsäule macht. Edward Hoppers Gemälde „Gas“ (1940) scheint wie der Ausschnitt einer größeren Erzählung.

Was vor genau diesem Motiv war und danach sein wird, darüber machen sich gerade nicht nur die Besucher der großen Hopper-Ausstellung im Schweizerischen Riehen (Basel) Gedanken, sondern auch der deutsche Regisseur Wim Wenders, der für die umfassende Retrospektive in der Fondation Beyeler einen ganzen Film als Lösungsansatz vorlegt. „Jedes der Bilder von Edward Hopper könnte der Anfang eines Kapitels in einem großen Film über Amerika sein“, sagte der bekennende Hopper-Fan einmal.

In „Two or Three Things I Know About Edward Hopper“ schreibt Wenders genau diese Kapitel weiter. Im 3D-Film, der als integrativer Teil der Ausstellung am Ende eines Parcours mit Landschaftsporträts des US-Künstlers gezeigt wird, fährt ein Auto bei der Tanke vor: Eine mondäne Frau steigt aus, raucht, fährt weiter – mitten hinein in eines der unheimlichen Stadtporträts, die die Museumsbesucher noch kurz davor in den Ausstellungsräumen gedanklich besuchten.

Filmstill aus „Two or Three Things I Know About Hopper“: Wim Wenders schreibt Motive des Künstlers Edward Hopper filmisch weiter. © Road Movies

Wenders Idee des Fortschreibens ist nicht revolutionär neu: Schon der österreichische Regisseur Gustav Deutsch versuchte sich 2013 mit „Shirley – Visionen der Realität“ am episodenhaften Weitererzählen von Hoppers Motiven. „Two or Three Things I Know About Hopper“ ist trotz perfektionistischer 3D-Technologie, die die Sogwirkung der Hopper-Atmosphäre bis ins Unermessliche steigert, im besten Fall gut gemachte Vermittlungsarbeit: Die Arbeit eines Künstlers wird über die Arbeit eines anderen Künstlers (Filmemachers) erst neu erfahrbar.

Von 65 Werken des Malers, die derzeit in Basel gezeigt werden, konnte sich Wenders inspirieren lassen. Das Ausstellungsprojekt hat Seltenheitswert: Hoppers Bilder sind außerhalb der USA kaum zu sehen. Zustande gekommen war die Schau in Zusammenarbeit mit dem New Yorker Whitney Museum, das den Hopper-Nachlass mit 3000 Arbeiten in seinem Archiv beherbergt.

Wahrgenommen wird Hopper auf dieser Seite des Atlantiks als einer der amerikanischsten Künstler überhaupt; seine Ästhetik hat das Bild der USA maßgeblich geprägt. Die Fondation Beyeler will Hopper dennoch als „großen bekannten Unbekannten“ der Moderne verstanden wissen. Eine Bezeichnung, die mit dem Fokus auf seine Landschaftsporträts wenigstens teilweise aufgeht: Die einsamen Hügellandschaften sind nicht so ikonisch wie seine einsamen Figurenbilder. Doch auch in Hoppers Landschaften schleicht sich ein Gefühl des Unheimlichen und der Bedrohung ein. Das Eindringen des Menschen ist omnipräsent und bedrohlich, besonders wenn sich die natürliche Einöde zur düsteren Stadtlandschaft entwickelt.