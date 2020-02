Überraschungssieg von Jacquelin bei Biathlon-WM-Verfolgung

Der Franzose Emilien Jacquelin hat sich überraschend den Biathlon-WM-Titel in der Verfolgung gesichert. Der 24-Jährige stürmte am Sonntag vom sechsten Rang nach dem Sprint ohne Fehlschuss knapp vor Topstar Johannes Thingnes Bö zu seinem bisher größten Erfolg. Sprintsieger Alexander Loginow aus Russland holte Bronze. Felix Leitner landete mit zwei Strafrunden wie am Samstag an der neunten Stelle.