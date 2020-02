Truppe bei Sieg von Vlhova in Kranjska Gora Dritte

Katharina Truppe hat sich am Sonntag über ihren zweiten Podestplatz im Ski-Weltcup freuen dürfen. Die Kärntnerin, die bereits im November in Levi Dritte gewesen war, wiederholte die Platzierung in Kranjska Gora - und damit nicht weit von ihrer Kärntner Heimat entfernt. Die Slowakin Petra Vlhova feierte in Slowenien den dritten Slalom-Sieg in Folge, Zweite wurde die Schweizerin Wendy Holdener.