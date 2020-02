Sturm mit Fehlstart im Frühjahr - 1:2 gegen Mattersburg

Nach dem Aus im Cup-Viertelfinale gegen den LASK hat Sturm Graz auch das zweite Pflichtspiel dieses Jahres verloren. Die Steirer unterlagen am Sonntag im Bundesliga-Heimspiel dem SV Mattersburg mit 1:2 (0:2) und liegen im Kampf um die Meisterrunde sechs Punkte über dem Strich. Im Parallelspiel trennten sich St. Pölten und die Admira 2:2, den Gästen gelang in der 91. Minute der Ausgleich.

In Graz wurde ausgerechnet der ehemalige Sturm-Spieler Andreas Gruber mit einem frühen Doppelpack (10., 14.) zum Matchwinner. Gruber war im Zusammenspiel mit Andreas Kuen nicht zu halten. In der 10. Minute verwertete der 24-Jährige eine Maßflanke seines Offensivpartners per Kopf zur Führung, nach idealem Lochpass von Kuen schoss er eiskalt auch zum 2:0 ein (14.) und hält als bester SVM-Torschütze nun bei neun Treffern. Jakob Jantscher gelang per Freistoß nur der Anschlusstreffer (67.). Die Grazer kassierten schon die fünfte Niederlage im zehnten Saisonheimspiel.

Die Admira holte im ersten Spiel nach der Installation von Felix Magath als Fußball-Chef einen 0:2-Rückstand beim SKN St. Pölten mit zwei Toren in der Schlussviertelstunde auf. Der 2:2-Ausgleich gelang Roman Kerschbaum in der Nachspielzeit (91.). Davor hatten Dominik Hofbauer per Freistoß (54.) und Pak Kwang-ryong per Kopf (61.) den SKN mit einem Doppelschlag in Führung gebracht. Sinan Bakis gelang der Anschlusstreffer (77.). An der Tabellensituation im Kampf um den Klassenerhalt änderte sich durch das zweite Remis im zweiten Niederösterreich-Duell der Saison wenig. St. Pölten blieb einen Zähler vor der Admira. Beide Teams wurden aber vom SV Mattersburg (2:1 bei Sturm) überholt.