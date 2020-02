Bayern siegten nach historischem Blitzstart 4:1 in Köln

Der FC Bayern München hat mit einem 4:1-Erfolg beim 1. FC Köln die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga zurückerobert. Grundlage des Auswärtserfolgs war am Sonntag ein historischer Blitzstart. Robert Lewandowski mit seinem 23. Saisontor (3.), Kingsley Coman (5.) und Serge Gnabry (12.) schossen die schnellste 3:0-Auswärtsführung in der Bundesliga-Historie des Rekordmeisters heraus.