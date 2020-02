Interne Attacken auf US-Präsidentschaftsbewerber Bloomberg

Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Michael Bloomberg bekommt zunehmend Gegenwind von seinen parteiinternen Konkurrenten in dem Rennen. Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden sagte am Sonntag dem Fernsehsender NBC mit Blick auf Bloomberg, 60 Milliarden Dollar (55,34 Mrd. Euro) könnten zwar viel Werbezeit im Fernsehen kaufen, nicht aber die eigene Vergangenheit ausradieren.

Den Wahlkampf in den ersten kleineren Vorwahl-Staaten etwa sparte sich Bloomberg ganz. Er konzentriert sich stattdessen auf den „Super Tuesday“ Anfang März, wo in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten Vorwahlen anstehen - darunter in großen und gewichtigen Staaten wie Kalifornien und Texas. Bisher hat Bloomberg auch noch an keiner Fernsehdebatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber teilgenommen.