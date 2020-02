Sturm mit Fehlstart im Frühjahr - Rapid gewinnt

Nach dem Aus im Cup-Viertelfinale gegen den LASK hat Sturm Graz auch das zweite Pflichtspiel dieses Jahres verloren. Die Steirer unterlagen am Sonntag im Bundesliga-Heimspiel dem SV Mattersburg mit 1:2 (0:2). Im Parallelspiel trennten sich St. Pölten und die Admira 2:2 (0:0), den Gästen gelang in der 91. Minute der Ausgleich. Am Abend besiegte Rapid WSG Tirol 2:0 (2:0).

In Graz wurde ausgerechnet der ehemalige Sturm-Spieler Andreas Gruber mit einem frühen Doppelpack (10., 14.) zum Matchwinner. Gruber war im Zusammenspiel mit Andreas Kuen nicht zu halten. In der 10. Minute verwertete der 24-Jährige eine Maßflanke seines Offensivpartners per Kopf zur Führung, nach idealem Lochpass von Kuen schoss er eiskalt auch zum 2:0 ein (14.) und hält als bester SVM-Torschütze nun bei neun Treffern. Jakob Jantscher gelang per Freistoß nur der Anschlusstreffer (67.). Die Grazer kassierten schon die fünfte Niederlage im zehnten Saisonheimspiel.

Rapid startete mit einem glanzlosen 2:0-Heimsieg gegen WSG Tirol in das Frühjahr. Die Hütteldorfer eroberten dank einer starken ersten Hälfte gegen den Aufsteiger den dritten Tabellenplatz vom WAC zurück. Die Tiroler gaben in einer Partie, die im Zeichen zweier Abschiede stand, den höflichen Gast und bezogen inklusive Cup die achte Pflichtspiel-Niederlage in Serie. Maximilian Ullmann (1.) und Taxiarchis Fountas (41.) polierten die magere Rapid-Heimbilanz (nun 3 Saisonsiege) auf und versüßten damit auch dem langjährigen Fanservice-Leiter Andreas „Andy“ Marek den Abschied. Neben Marek, der nach 599 Partien und 27 Jahren das Stadion-Mikrofon an seinen Sohn Lukas übergab, wurde auch Clublegende Alfred Körner geehrt, der kürzlich im Alter von 93 Jahren verstorben war. Die Fans auf den Rängen belohnten Marek mit einer groß angelegten Choreographie und Sprechchören, am Feld liefen die Spieler mit Trauerflor für Körner auf - und lieferten den 22.800 Zuschauern nach einer Trauerminute einen Traumstart: Ullmann zog bereits nach 40 Sekunden vom Strafraumeck erfolgreich zum 1:0 ab.