Bayer und BASF in USA zu Millionenzahlung verurteilt

Eine US-Jury hat Bayer und BASF in einem Rechtsstreit um das Unkrautvernichtungsmittel Dicamba zur Zahlung von 265 Millionen Dollar (244,42 Mio. Euro) verurteilt. Die Geschworenen vor dem Bundesgericht in Cape Girardeau im Bundesstaat Missouri kamen den Angaben zufolge zu dem Schluss, dass die beiden Konzerne für Verluste verantwortlich sind, die einem Landwirt entstanden seien.

Demnach handelt es sich um einen zunächst verhängten Schadenersatz über 15 Millionen Dollar und eine Strafzahlung von 250 Millionen Dollar. Ein Bayer-Sprecher kündigte am Sonntag an, Rechtsmittel gegen die Entscheidung einzulegen. Auch BASF erklärte, man plane, in Berufung zu gehen. „Wir sind überrascht und enttäuscht von der Entscheidung der Jury“, teilte ein Sprecher mit. Wie die Summe auf Bayer und BASF verteilt werden würde, konnte Bayer zunächst nicht sagen. In den USA gibt es noch mindestens 140 ähnliche Fälle, die vor Gericht kommen sollen.