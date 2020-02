Anhänger mit fünf Kühen kippte um: Landwirt kämpft gegen Gutachten

Gestern am Landesgericht wurde dem Landwirt unter anderem grob fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Hatte ein Gutachter doch festgestellt, dass am Hänger die Blattfedern falsch montiert waren. „Das ist objektiv falsch! Auch muss so ein Hänger nicht wie angeklagt zum Verkehr zugelassen, geschweige denn die Kühe per Schlinge gesichert sein!“, darauf Verteidiger Franz Lethmüller. Der Landecker Strafverteidiger hatte bei Fahrzeugbauern und der landwirtschaftlichen Lehranstalt Rotholz minutiös recherchiert, dass die gutachterliche Kritik am Fahrzeugbau sowie andere Anklagevorwürfe offenbar unzutreffend sind. Zudem wies er das Gericht darauf hin, dass der bestellte Gutachter die angegebenen Qualifikationen offenbar gar nicht in zertifizierter Form aufweise.