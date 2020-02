Ceed Stationwagon mit Plug-in-Hybrid: Sparefroh mit Charakter

Äußerlich sind die Unterschiede zu den bisherigen Varianten gering: Ein geschlossener Kühlergrill, an der linken Seite je ein Tankdeckel vorne und hinten, die sportlichen Stoßfänger spendet serienmäßig die gehobene GT-Line. Ebenso im Innenraum: Abgesehen von der gesonderten Ladestandsanzeige oben auf dem Armaturenbrett verraten nur zwei dezente Tasten in der Konsole das elektrische Zweitleben des Ceed SW, eine für die energieeffiziente „Driver only"-Klimafunktion, die andere für die Verriegelung des Lade­kabels. Das Platzangebot in beiden Reihen ist identisch, nur der Unterflurbereich im Heckabteil ist durch die zusätzliche Batterie geschrumpft. Statt der bisherigen 625 bleiben aber immer noch 437 Liter — und auch die Verstau­möglichkeit für das Heckrollo unter dem Kofferraumboden ist erhalten geblieben.

Die Antriebseinheit wurde praktisch gleichwertig vom Kia Niro übertragen, bestehend aus einem 1,6-Liter-Benziner und dem gemeinsam mit dem Verbrenner auf die Vorderachse wirkenden E-Motor. Zusammen leisten sie maximal 141 PS und 265 Newtonmeter Drehmoment, die rein elektrisch zurücklegbare Praxisdistanz beträgt um die 50 Kilometer. Die Akkus des Plug-in-Hybriden sind über den On-Board-Charger mit 3,3 kW in weniger als drei Stunden aufgeladen, holen sich aber auch über die Rekuperation an den Bremsen im Fahrbetrieb laufend Energie zurück.

Wie alle Plug-in-Hybriden startet auch der Ceed auf Knopfdruck die Systeme, nicht aber den Motor. Wenn die serienmäßige Sechsgang-Doppelkupplungsautomatik auf D gestellt wird, rollt er rein elektrisch sanft an — der Benziner springt ein, wenn mehr Kraft oder Tempo gefordert ist. Die Übergänge passieren, wie bei dieser Technik inzwischen gewohnt, völlig gleitend und unmerkbar — wer darüber informiert sein will, welche Kraftquelle gerade genutzt wird, kann das an den entsprechenden Anzeigen am Zentralbildschirm ablesen.