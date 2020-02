Škoda schickt den Superb auf die Pirsch

Axams – Der Škoda Superb zeichnet sich in der Regel durch Attribute wie groß, geräumig, komfortabel und reisetauglich aus. Dass er sich damit in den letzten 19 Jahren eine große Fangemeinde erarbeitet hat, verwundert also wenig. Vor Kurzem rollte das Facelift der dritten Generation in die Schauräume der Händler und mit ihm kam ein neues Attribut auf der Habenseite des Škoda Superb hinzu: geländegängig. Erstmals bieten die Tschechen ihren geräumigen Reisebegleiter nämlich in der Variante „Scout“ an. Eine ordentliche Plastikbeplankung, mehr Bodenfreiheit und Allradantrieb sollen ihn fit fürs Gelände machen. Wir haben den Superb Scout daher kürzlich zum Test geladen. Und tatsächlich: Schon auf den ersten Metern kommt so etwas wie SUV-Fahrkomfort auf. Der Scout bügelt selbst grobe Unebenheiten platt und man hört – dank der großen 18-Zöller – die Schläge mehr, als man sie fühlt. Zudem merkt man in schnell gefahrenen Kurven ein leichtes Wanken, was dem komfortabel ausgerichteten Fahrwerk und dem Plus an Bodenfreiheit geschuldet sein dürfte. Wer das als störend empfindet, der kann die adaptiven Dämpfer in den Sport-Modus bringen. Dann wird das Fahrwerk deutlich straffer.