Vorrang für Inhalte beim Schulbau in Kramsach

Sie selbst favorisieren den derzeitigen Standort. Bei der Projektentwicklung – damit betraut ist die Commun­alp – hat man zwei weitere Standorte im Auge, einer davon ist das so genannte Schlösselfeld, das GFK und FPÖ ablehnen. Sie wollen in der kommenden Gemeinderatssitzung einen Antrag auf die Volksbefragung einbringen und ansonsten die nötige Anzahl an Unterstützungsunterschriften sammeln. Eine Vorgangsweise, die bei den Kramsacher Grünen auf nicht besonders viel Gegenliebe stößt. Zumindest derzeit. In einer E-Mail an die TT-Redaktion meint Gemeinderat Helmut Nindl, dass die Fragestellung noch zu früh sei: „Einzig Politiker mit stark populistischen Motiven forcieren diese Frage, allerdings polarisieren sie damit und schüren unnötigerweise Emotionen. Ein entscheidend besserer Weg, auch nachhaltiger und zielorientierter ist es allemal, sich zuerst mit Inhalten und Konzepten zu beschäftigen, diese anschließend zu diskutieren und sich erst dann mit der Frage des Standortes zu befassen. Zusätzlich ist es sehr unklug, Tendenzen oder Entscheidungen in der Standortfrage zu schaffen. Man spielt dem Geschäftspartner und Grundbesitzer der Grundstücke im Bereich der bestehenden Volksschule in die Hände und treibt damit unnötigerweise den Preis in die Höhe.“