Innsbruck – Es ist die Spitze des Eisbergs: Vergangene Woche urinierte ein (stadtbekannter) Mann in das Büro von Stadträtin Elisabeth Mayr (SPÖ). Kein Einzelfall. Also das Urinieren ist schon ein Novum, Belästigungen und Störungen im Büroalltag kommen aber häufig vor. „Wir werden drei- bis fünfmal pro Tag heimgesucht“, berichtet Mayr. Das Rathaus und damit die Büros der Politiker sind frei zugänglich. Mayrs Räumlichkeiten liegen im ersten Stock gleich beim Stiegenaufgang. „Meine Sekretärin ist zudem massiv damit beschäftigt, Auskünfte zu erteilen“, so die Stadträtin. Sie wünscht sich einen Portier für das Rathaus als erste Ansprechperson.