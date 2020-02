Schwazer schafft 8700 Höhenmeter: „Ich habe durchgebissen“

In der Dunkelheit am frühen Morgen und bei Regen startete Seebacher am Freitag von seiner Haustür aus los. Zu Fuß ging es zuerst von Schwaz hinauf bis zum Skigebiet Kellerjoch. Dann lautete das Ziel: elfmal in Folge rund 570 Höhenmeter und 3,7 km bis zum Hecherhaus mit den Tourenski. Die letzte Runde wollte er beim 11. Nacht-Skitourenlauf der Naturfreunde Schwaz am Abend mit all den anderen Startern absolvieren. Denn für Seebacher war es nicht nur eine sportliche Herausforderung, er wollte anlässlich des 110-Jahr-Jubiläums der Naturfreunde auch etwas Gutes tun. Für jede absolvierte Runde spendeten Sponsoren und Freiwillige Geld, das einem in Not geratenen Mitglied des Vereins zugutekommen wird.