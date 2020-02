Imster Gemeinden kümmern sich verstärkt um die Mobilität

Nassereith, Tarrenz, Mils –Das Ötztal hat bereits einen Mobilitätsbeauftragten engagiert und arbeitet an der Zukunft der Verkehre ins, im und aus dem Tal. Das Pitztal dockt derzeit an die Mitfahrbörse „ummadum“ an und hätte sich gerne an einem bezirksweiten Mobilitätsbeauftragten über den Regio-Verein beteiligt. Es gab jedoch auch Gemeinden wie Nassereith, Tarrenz oder Mils, die diese Möglichkeit per Gemeinderatsbeschluss abgelehnt haben. Diese sind aber sehr wohl an der Mobilität interessiert. Nur dass sie das Heft verstärkt selbst in die Hand nehmen.