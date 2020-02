Van der Bellen gibt Essen für Nobelpreisträger Handke

Die Einladung war im Jänner ausgesprochen worden. Am Freitag hatte Handke, dessen neues Buch „Das zweite Schwert“ soeben erschienen ist, in Graz an einer Feier zum 89. Geburtstag des Autors und langjährigen „manuskripte“-Herausgebers Alfred Kolleritsch teilgenommen. Bei der Verleihung des Karadjordjevo-Orden an Handke am Samstag in Belgrad als Dank für seinen außerordentlichen Einsatz für Serbien war der wegen seiner Haltung im Jugoslawien-Konflikt umstrittene Dichter allerdings nicht selbst anwesend.