Bei der Bergbahn Pillersee soll wieder Ruhe einkehren

St. Ulrich a. P. –Im November 2017 hat die Pletzer-Gruppe die Bergbahn Pillersee übernommen und laut Toni Pletzer rund 1,8 Millionen Euro in einen Tellerlift, die Beschneiung und neue Pistengeräte investiert. Doch es lief nicht alles rund: Mehrere Betriebsleiter- und auch Mitarbeiterwechsel brachten die Bergbahn in die Schlagzeilen. Ebenso wie viele Standzeiten der Bahn, die allerdings mit den enormen Schneemassen im Vorjahr begründet wurden. Schlussendlich stellte die Behörde in der vergangenen Saison kurzfristig sogar den Liftbetrieb ein.

Dafür soll unter anderem Markus Brudermann sorgen, der seit fünf Tagen kaufmännischer Geschäftsführer der Bergbahn ist und sich auf Logistik und Marketing konzentrieren möchte. Brudermann ist kein Unbekannter in der Szene – er war unter anderem beim Kitzsteinhorn und bei der Bergbahn Kitzbühel tätig. Aktueller Betriebsleiter der Bahn ist Werner Aschaber. In den nächsten Tagen soll ein Strategieprojekt für das Familienskigebiet entworfen werden. Der frühere Betriebsleiter der Bergbahn Pillersee, Manfred Bader, wurde laut Pletzer als Berater engagiert. „Wir sind mit dem Umsatz sehr zufrieden, es läuft sehr gut, wir haben nur wenig Beschwerden“, zieht Pletzer Bilanz und verrät ein paar künftige Neuerungen. So soll in enger Zusammenarbeit mit der Erzdiözese Salzburg noch heuer beim Jakobskreuz eine Kapelle gebaut werden: „Da oben am Berg ist ein gewaltiger Kraftplatz. Die 2,5 Meter hohe Christusstatue für die Kapelle ist bereits fertig.“