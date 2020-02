Tiroler fliegen heuer am liebsten nach Griechenland

Zudem soll eine eigene Ferienhotelmarke geschaffen werden. Dabei liege der Fokus vor allem auf der Lifestyle-­Marke TUI Blue, die pünktlich zum Sommerurlaub 2020 weltweit von 10 auf 100 Häuser ausgebaut wird. Drei Label­s sollen ausgebaut werden: For Two, For Familie­s und For All sollen künftig Gäste im gehobene­n Segment anlocken. TUI will weiter auf Pauschalreisen setzen. Gerade die Pleite des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook habe gezeigt, wie wichtig ein­e Versicherung im Falle von Pleiten bzw. Problemen am Reisezielort sei. Gerade wenn kleine Kinder mitreisten, sei die Pauschalreise bequem, sagt Szabo. Es sei ein Vorteil, wenn ein Reise­veranstalter alles organisiere, auch Reklamationen seien viel einfacher möglich. Von „Flugscham“, also einem Verzicht auf Flugreisen, hat der Reiseveranstalter TUI noch nichts bemerkt. Zitiert wird eine Freizeitstudie, wonach die Österreicher lieber im Alltag umweltbewusster leben und dafür eine Urlaubsreise machen. Gerade im Segment TUI Blue acht­e TUI jedoch vermehrt auf Umweltschutz. Mitarbeiter – speziell in Ländern mit niedrigeren Umweltstandards als in Europa – würden ausgiebig geschult, schonend mit Ressourcen umzugehen und westliche Umweltstandards einzuhalten. So gebe es etwa kein „kleines Plastik“ (Plastik­flaschen etc.) in TUI-Hotels mehr.