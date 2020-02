Pensionsantritt ist meist früher als gedacht

Wien – Diskussionen über das Thema Pensionen verlaufen oft laut und emotional – wie etwa derzeit in Frankreich, wo seit mehreren Wochen gegen Reformpläne auf die Straße gegangen und protestiert wird. Um eine Schieflage zwischen Wahrheit und bloßen Meinungen rund um das Thema Pension zu erkennen, haben sich das Meinungsforschungsunternehmen Gallup und das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo zusammengetan. 1000 Männer und Frauen wurden befragt – mit teilweise überraschenden Ergebnissen. So erwarten die Österreicher, künftig deutlich später in Pension gehen zu können, als die Politik es verspricht. Wifo-Chef Christoph Badelt spricht dabei von einem „hohen, aber manchmal falschen Informationsstand“ bei den Pensionen. Der Ökonom sieht diese Befragung der Österreicher als „Beitrag zur Versachlichung der Politik“, in den nächsten Monaten werden außerdem Checks zu den Themen Abgabenquote, Ökosteuern und Pflege folgen.