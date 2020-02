Die Reichsten, die Größten, die Vollsten: 201 Millionen Euro für Tourismusverbände

Innsbruck –Tirols Tourismus ist in den vergangenen Jahren von Rekord zu Rekord geeilt. Die Tourismusplattform TTR von Tirol Werbung und MCI Tourismus hat die wichtigsten Zahlen zu den 34 Tiroler Tourismusverbänden für 2019 bzw. das Tourismusjahr 2018/19 dargelegt. Den Tiroler TVB standen 2019 demnach insgesamt 201,6 Mio. Euro an Budget zur Verfügung. Im Winter bieten Tourismusbetriebe (ohne Camping) 337.000 Betten an, im Sommer 331.000. Damit blieb die Bettenzahl in den letzen fünf Jahren konstant, während die Nächtigungen um 12 % auf 49,6 Millionen zulegten. Der Jahresumsatz je Gästebett lag 2019 im Schnitt bei 10.154 Euro, die Auslastung bei 143 Vollbelegungstagen.