EU-Beschluss für „neue Mission“ zu Libyens Waffenembargo

Die EU-Außenminister haben eine neue Mission zur Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen beschlossen. Dazu gebe es „eine Grundsatzentscheidung“, die Details des Einsatzes würden nun ausgearbeitet, sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas am Montag in Brüssel. Der Einsatz werde auch „eine maritime Komponente“ haben.

Die Ausstattung mit Schiffen sei notwendig, um ein komplettes Lagebild über Waffenlieferungen nach Libyen zu erhalten, so Maas. Die Schiffe würden nun aber im östlichen Mittelmeer stationiert, wo auch die Routen für den Waffenschmuggel verliefen. „Sophia“ war bisher vor allem im zentralen Mittelmeer zwischen Libyen und Italien im Einsatz. Österreich und Italien sprachen sich klar gegen eine Weiterführung der EU-Mittelmeermission aus.

Die 2015 geschaffene Mission „Sophia“ wird nach Angaben von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) nun beendet. „Es gibt einen Grundkonsens, dass wir jetzt eine militärische Mission wollen und keine humanitäre Mission, und diese hat den Fokus Waffenembargo“, so Schallenberg. Der Fokus liege zum ersten Mal auf der Luftraumüberwachung, sagte der Minister nach einer „langen und schwierigen Debatte mit mehreren Unterbrechungen“. Die Mission sollte bald starten können, an dem Mandat für die neue Mission werde nun intensiv gearbeitet.

In Libyen, einem der wichtigsten Transitländer für Flüchtende auf dem Weg nach Europa, war 2011 nach Sturz und Tötung des Machthabers Muammar al-Gaddafi ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Bei einem Gipfel vor vier Wochen in Berlin hatten sich 16 Staaten und Organisationen darauf verständigt, die Einmischung von außen in den seit neun Jahren anhaltenden Konflikt zu beenden.