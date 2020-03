Coronavirus trifft Tiroler Firmen: Keine Dienstflüge bei Swarovski und Med-El

Innsbruck – Das Coronavirus hat mittlerweile auch Auswirkungen auf Tiroler Unternehmen. So hat die Swarovski-Geschäftführung einen allgemeinen Stopp von Geschäftsreisen für alle Mitarbeiter verfügt. Und wer sich bereits auf Geschäftsreise befindet – etwa in Italien, dem Iran, Südkorea, Japan oder Singapur –, wird dringend ersucht, zurückzukehren. Nach der Rückkehr werden dann zwei Wochen Home Office verordnet.

Die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe höchste Priorität, sagt Markus Langes-Swarovski, Konzernsprecher und Mitglied des Executive Boards. Doch nicht nur nach Auslandsreisen, auch sonst können verunsicherte Mitarbeiter bei Swarovski ab sofort im Home-Office arbeiten. Jene Angestellten, die sich kürzlich beruflich auf einer Messe in Mailand aufgehalten und nach ihrer Rückkehr über entsprechende Symptome geklagt hatten, wurden freigestellt. Vorerst habe sich jedoch kein Verdacht bestätigt. Auch international ist Swarovski mit den Folgen des Virus konfrontiert: China zählt ja für Swarovski zu den wichtigsten Wachstumsmärkten. Für das laufende Geschäftsjahr wird mit einem Umsatzrückgang – auch in den 400 derzeit geschlossenen Shops in China – gerechnet. Außerdem gebe es in den Swarovski Kristallwelten Wattens und den Stores Innsbruck und Wien wegen des Gruppenreiseverbots und Flugstopps einen Rückgang von Gästen aus China.