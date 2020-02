Trends bei Hochzeitsfotos: Ein Moment, für die Ewigkeit festgehalten

In meiner Familie erzählt man sich die Geschichte einer Hochzeit, bei der ein Verwandter die Fotos schießen sollte. Der Hobby-Knipser nahm seine Aufgabe ernst, lichtete das Paar aus allen erdenklichen Winkeln ab und robbte für das optimale Bild sogar auf Knien durch die Kirche. So weit, so emsig. Nur stellte sich nach der Zeremonie heraus, dass er vergessen hatte, einen Film in die Kamera einzulegen. Peinlich.