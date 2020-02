Reutte setzt auf Beteiligung der Bevölkerung

Reutte – Familie wird in der Marktgemeinde Reutte ein hoher Stellenwert eingeräumt. So gab es im Jahr 2019 ein großes Investitionsprogramm für Spielplätze. Gleichzeitig fällte der Gemeinderat die Entscheidung, am Audit „Familienfreundliche Gemeinde“ mit dem Unicef-Zusatzzertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“ teilzunehmen. Es handelt sich dabei um einen kommunalpolitischen Prozess für österreichische Gemeinden, Märkte und Städte.

Unter Einbindung aller Generationen und Fraktionen werden maßgeschneiderte Maßnahmen für die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen, Familien, Singles und älteren Menschen sowie auch generationenübergreifende Projekte erarbeitet. In Österreich beteiligen sich 500 Gemeinden an der Initiative, in Tirol über 50. Bereits zertifizierte Orte im Außerfern sind Bach, Tannheim und Vils.

Heuer startet nun der eigentliche Prozess in der Marktgemeinde Reutte. Dafür richtete die Gemeinde zunächst eine Projektgruppe ein. Dieser gehören neben Bürgermeister Alois Oberer und Vize-BM Klaus Schimana noch weitere Gemeinderäte, Mitarbeiter und externe Experten an. Günter Salchner von der Liste Luis und Daniela Rief von der ÖVP-Liste sind die Auditbeauftragten und für die Koordination des gesamten Prozesses zuständig.

Am Donnerstag, den 27. Februar, um 19 Uhr findet die Auftaktveranstaltung für die Bevölkerung in der Sporthalle Reutte statt. Dabei gibt es die Möglichkeit für alle Bürgerinnen und Bürger, Anregungen und Ideen, wenn gewünscht auch anonym, einzubringen.

Die ersten Ergebnisse werden in thematischen Workshops in den Monaten März und April geprüft, allenfalls ergänzt und strukturiert. Hierzu werden insgesamt vier Arbeitsgruppen eingerichtet. Interessierte können sich schon jetzt bei Sandra Steinböck unter der E-Mail-Adresse familienfreundlich@reutte.at oder telefonisch unter 05672-7230011 melden.