Initiative in Landeck trägt Früchte: Kinderskikurse hoch im Kurs

Landeck – „Die Zahl der Skifahrer sinkt.“ Oder: „Skisport in der Krise.“ Bei Touristikern wie Politikern machen sich Sorgenfalten breit. Eine gemeinsame Initiative des Sportvereins Zams, Sektion Winter, sowie des Skiklubs Landeck (SKL) hingegen trägt Früchte. „Die Zahl der Kinder, die unsere vereinseigenen Skilehrer an den Samstagen im Venet-Skigebiet betreuen, steigt von Jahr zu Jahr“, resümiert SKL-Obmann Fuzzi Huber. „Allein aus Landeck haben wir heuer 66 Pistenflöhe. Dazu kommen Kinder aus Zams und umliegenden Gemeinden, in Summe mehr als 100 Kindergartenkinder und Volksschüler.“ Ziel der beiden Vereine ist es, so der Obmann, „Begeisterung für den Skisport zu wecken und Freude an der Bewegung in freier Natur zu vermitteln“.