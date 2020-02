Tiroler Kulturinitiativen: Fairer Lohn für Kulturarbeit

In den Neunzigern – die TKI wurde 1989 gegründet – förderte die öffentliche Hand noch vermehrt den Aufbau von Strukturen: „Man nahm damals noch weit mehr Geld in die Hand, um Initiativen nachhaltig aufzubauen und abzusichern“, erklärt Kulturarbeiter Prieth.

Deshalb setzte man in der TKI auch auf Nachhaltigkeit: 1995 wurde aus dem losen Zusammenschluss von ländlichen Initiativen ein Verein, der sich heute auf die Interessenvertretung unterschiedlichster heimischer Kulturvereine konzentriert – dazu gehört auch die Lobbyarbeit für 142 Mitgliedsinitiativen. Brechen jedoch Strukturen weg, verlagere man sich auf temporäre Lösungen. Und Kreative wandern ab, folgert Schnitzer. In Tirol belastete außerdem ein weiterer Spezialfall die Situation: „Realisiert ein Kunstschaffender in Tirol ein Projekt, darf er etwa Druck- oder Materialkosten bei den Landesförderungen abrechnen – nicht aber ein Eigenhonorar für die geleistete Arbeit.“ Das rechtliche Argument des Landes: Der Einzelne darf weder eine Honorarnote an sich selbst noch an das Land Tirol stellen, weil das Land sonst Auftraggeber würde – was es de facto aber nicht ist.