Familienfreundliche Arbeitgeber mit staatlichem Gütezeichen belohnt

Serfaus, Fiss – Sie verkaufen und verleihen Sportartikel, bieten Serviceleistungen an und beschäftigen saisonale sowie ganzjährige Mitarbeiter: Sport Patscheider in Serfaus sowie Intersport Pregenzer in Fiss dürfen sich über das Zertifikat „Familienfreundliche Arbeitgeber 2019“ freuen. Bundesministerin Christine Aschbacher, zuständig für Arbeit, Familie und Jugend, hieß die beiden Unternehmen kürzlich in der Aula der Wissenschaften in Wien willkommen, um das staatliche Gütezeichen zu verleihen. „Mit bestmöglicher Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben die Eltern auch mehr Wahlmöglichkeiten“, sagte Aschbacher. Österreichweit wurden 110 Betriebe ausgezeichnet.