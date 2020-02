Gefahr im Internet nicht erkennbar: Jeder Zweite ist online unsicher

Die Sicherheitsdefizite alarmieren auch die Regierung. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck von der ÖVP hat vor wenigen Tagen Maßnahmen angekündigt. Ab sofort bietet das Bundeskriminalamt unter anderem kostenlose Schulungen zur Cybersicherheit an.

Aber woran liegt es tatsächlich, dass das Internet auch im Jahr 2020 für so viele Menschen noch immer ein spanisches Dorf zu sein scheint? Einen alarmierenden Befund hat eine Umfrage auf der Seite „fit4internet“ ergeben, die zwischen Mai und Dezember 2019 die digitale Alltagskompetenz von 10.000 Österreichern erhoben hat.

Nicht minder spannend sind die Ergebnisse einer Online-Umfrage unter 500 Österreichern zum Thema „Sicherheit in der digitalen Welt“. Hier zeigt sich, wie oft das mangelnde Wissen zu konkreten Problemen führt. Denn die Hälfte der Internetnutzer hat durch Viren, Malware, Phishing Mails oder auch Spionagesoftware und Trojaner schon einmal persönlichen Schaden erlitten.

Ebenfalls 50 Prozent sind bereits auf gefälschte Freundschaftsanfragen in sozialen Netzwerken hereingefallen oder wurden in eine Abofalle gelockt. Auch Fake-Anrufe, betrügerische Pop-ups oder gefälschte Online-Shops und Ähnliches mehr wurden ihnen bereits zum Verhängnis.

Wenn es um den Schutz der eigenen Daten im Netz geht, zeigt sich ein gemischtes Bild. Bei öffentlichen Wlan-Netzen, nicht vertrauenswürdigen Seiten, bei Gratis-Spielen und Werbung in sozialen Netzwerken ortet die Mehrheit jedenfalls ein großes oder sehr großes Risiko.

„Die Kriminalität verlagert sich zusehends ins Internet. Um der Internetkriminalität Herr zu werden, müssen wir Experten aufbauen“, sagte Michael Fischer, stellvertretender Direktor des Bundeskriminalamts kürzlich in Wien. Die Dunkelziffer an Delikten sei sehr hoch, das Anzeigeverhalten der Bevölkerung ausbaufähig, meinte Fischer. „Sie melden Delikte aus Scham nicht, denken, eine Anzeige wäre den Aufwand nicht wert, oder erkennen so manches Delikt einfach nicht als solches. Es ist massive Aufklärungsarbeit nötig“, erklärte er.