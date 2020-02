„Rothirsch“ aus der Romisquelle: Osttiroler wollen Eigenmarke etablieren

Hopfgarten i. Def., Nußdorf-Debant –Der „alois“ ist die Kräuterlimonade, die „cordula“ garantiert Cola-Geschmack, das „schpezi“ hält, was es verspricht, und die „zilly“ kitzelt in den Wangen­innenseiten. Nach bekannten Südfrüchten schmecken „oskar“ und „mara“. Mineralwasser gibt es still oder prickelnd unter dem Namen der „Romisquelle“ am gleichnamigen Romiskopf, jenem Berg in Hopfgarten, aus dessen Innerem das Wasser der genannten Limonaden sprudelt. Über den aromatisierten Erfrischungsgetränken firmiert eine neue Kopfmarke, nämlich der „Rothirsch“.