Tribute Shows Fieberbrunn gehen mit Ed Sheeran in die vierte Runde

Fieberbrunn – Nach Queen, Bon Jovi und Lady Gaga steht im vierten Teil der Tribute Shows in Fieberbrunn Popstar Ed Sheeran im Rampenlicht. Der Rotschopf, der kürzlich zum erfolgreichsten britischen Künstler des Jahrzehnts gewählt wurde, katapultierte sich in den letzten Jahren mit Hits wie „Thinking Out Loud“, „Galway Girl“ oder „Shape of You“ in den erlesenen Kreis der Heroen ihres Metiers.