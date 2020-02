CO2-Fußabdruck des Tourismus soll schrumpfen

Wattens –Die Tiroler Alpinwirtschaft rückt Klimaneutralität in den Fokus und hat zu diesem Thema gemeinsam mit der Lebensraum Tirol Holding und Vitalpin zum Branchentreff in den Alpine Tech Innovation Hub in die Werkstätte Wattens geladen. Der Verein Vitalpin informierte über Wege und Möglichkeiten, den CO2-Fußabdruck von Tourismusbetrieben zu reduzieren, und warb für die Teilnahme an regionalen wie internationalen Klimaschutzprojekten. „Hier wurden potenzielle Lösungen für einen geringeren Emissionsausstoß der Branche und damit eine Steigerung der Lebensqualität in Tirol und im gesamten Alpenraum vorgestellt“, sagt Vitalpin-Geschäftsführerin Theresia Haid. Im Anschluss wurden bei einem Expertenforum Denkanstöße zu den Themen Energie, Mobilität, Innovationsherausforderungen sowie Schnee- und Wassermanagement für die Zukunft alpinen Wirtschaftens diskutiert. „In der Umsetzung sind die Betriebe gefragt“, erklärte Haid den insgesamt 60 Branchenvertretern, die an der Veranstaltung teilnahmen.