Weiberfasnacht und Wilde Fasnacht als Fixpunkte am „Unsinnigen" in Imst

Imst, Nassereith – Mit dem morgigen „Unsinnigen“ steuert die Faschingszeit auf einen ihrer Höhepunkte zu. Im Bezirk Imst gibt es in diesem Zusammenhang zwei Fixpunkte der Fasnacht: In Imst findet morgen die inzwischen bereits achte Weiberfasnacht statt. In Nassereith wiederum konzentriert sich das Treiben in einem Jahr ohne Schellerlaufen (das nächste ist 2022) alles auf die „Wilde Fasnacht“ am Unsinnigen Donnerstag.