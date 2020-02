Nächtigungen in Osttirol erreichen neuen Rekord

Noch aussagekräftiger ist ein Blick auf die drei Monat­e November 2019 bis einschließlich Jänner 2020. Mehr als 396.000 Nächtigungen wurden in diesem Zeitraum vermeldet, das bedeutet ein Plus von 8,19 Prozent, verglichen mit den gleichen Monaten der vorherigen Saison – und den höchsten Wert der letzten fünf Jahre.

Betrachtet man die vier Osttiroler Tourismusregionen, so haben alle dazugewonnen, die Zuwächse bewegen sich zwischen 5,9 Prozent in der Nationalparkregion Hoh­e Tauern und 10,76 Prozent im Hochpustertal. Den größten Anteil am Nächtigungs­kuchen in absoluten Zahlen hat das Hochpustertal, gefolgt von der Nationalparkregion, den Lienzer Dolomiten und dem Defereggental.