„Die Gerechten“ mit Courage gegen Naziregime in Linz

Unter den weltweit über 27.000 Personen, die bisher mit dem Ehrentitel „Gerechte unter den Völkern“ ausgezeichnet wurden, befinden sich rund 110 österreichische. Die vom Verein „Die österreichischen Freunde von Yad Vashem“ initiierte und in Zusammenarbeit mit der Linzer Kepler Universität gestaltete Schau wurde bereits in mehreren Städten Österreichs gezeigt und auch von zahlreichen Schulklassen besucht. Die wissenschaftlichen Leiter, die Universitätsprofessoren Michael John und Albert Lichtblau, haben sie für Linz um einen Oberösterreich-Schwerpunkt ergänzt.

Unter anderem wird die Bauernfamilie Schatz in St. Georgen an der Gusen im Bezirk Perg vorgestellt, an deren Tür im Frühjahr 1945 das aus dem einige Kilometer entfernten KZ Mauthausen geflüchtete und total entkräftete Mädchen Ester Zychlinski klopfte und um Wasser bat. Maria und Johann Schatz versteckten sie unter Lebensgefahr bis Kriegsende.