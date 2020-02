Verkehrsstatistik in Kufstein: 2019 waren mehr Alkosünder unterwegs

Kufstein –„Das neue Jahr fängt nicht gut an“, schickte Kufsteins Bezirkshauptmannstellvertreter Herbert Haberl bei der gestrigen Präsentation der Verkehrsstatistik 2019 Bezirk Kufstein voraus. Das Problem: Alkoholisierte am Steuer. Die Zahl der Alkohol­anzeigen ist von 393 angezeigten Fällen 2018 auf 434 gestiegen (+10 Prozent). Der Großteil davon (304) war mit 0,8 Promille oder mehr sehr betrunken. Die Steigerung liege nicht nur an der Tatsache, dass Polizeistreifen im Vergleichszeitraum um ein Drittel mehr Alkoholvortests durchgeführt haben (gesamt 20.000). „Das Unrechtsbewusstsein ist leider oft nicht da“, bemängelte Bezirkspolizeikommandant Walter Meingassner.

Das betreffe auch das Thema Restalkohol. „Manche meinen, wenn sie fünf Stunden schlafen, sind sie wieder nüchtern“, erklärt Peter Franz, neuer stv. Kommandant am Bezirkspolizeikommando Kufstein. Pro Stunde baue der menschliche Körper – je nach Beschaffenheit – zwischen 0,1 und 0,2 Promille Alkohol ab. Bei einem Promille dauert es also fünf bis zehn Stunden, bis man wieder nüchtern ist. „Hinzu kommt, dass der Körper nach dem Konsum von Alkohol bis zu zwei Stunden braucht, um diesen aufzunehmen. Bis dahin steigt der Promillewert also noch weiter“, so Franz.