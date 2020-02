Türkisches Gericht spricht Kavala von Gezi-Vorwürfen frei

In dem Aufsehen erregenden Prozess gegen den prominenten Kulturmäzen Osman Kavala und 15 weitere Bürgerrechtsaktivisten hat ein türkisches Gericht Kavala und weitere acht Angeklagte am Dienstag überraschend freigesprochen. Es lägen keine „ausreichenden Beweise“ für die Schuld der Angeklagten vor, erklärte der Richter am Gericht von Silivri bei Istanbul.