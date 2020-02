Doping-Prozess: Ex-ÖSV-Trainer Walter Mayer in Innsbruck vor Gericht

Mayer wird vorgeworfen, zwischen 2012 und 2019 Sportler beim Dopen unterstützt zu haben und auch selbst Dopingmittel, darunter Wachstumshormone, Testosteron und Humanalbumin, an Athleten weitergegeben zu haben. Zudem soll er Blutdoping an Sportlern praktiziert und damit zu deren Sportbetrug beigetragen haben.

Laut Staatsanwalt Dieter Albert zeigt sich Mayer teilweise geständig, will aber laut seinem Verteidiger Hans-Moritz Pott die Aussagen von Ex-Athlet Johannes Dürr und Ex-Trainer Gerald Heigl überprüfen lassen. „Niemand hat nachweislich so viel gelogen und seine Aussage geändert, wie Dürr. Dürr und Heigl stellen hier Mayer als Capo hin und sagten bislang nur als Beschuldigte aus. Nun wollen wir sie zum Beitrag meines Mandanten als Zeugen unter Wahrheitspflicht hören. Bis dahin entschlagen wir uns zu diesem Themenkomplex der Aussage", erklärte Verteidiger Pott.

Der Trainer der Skilanglauf-Goldstaffel der Heim-Weltmeisterschaft in Ramsau im Jahr 1999 war bereits in mehrere Doping-Skandale verwickelt - beginnend mit den Olympischen Winterspielen in Salt Lake City 2002. Im August 2011 wurde er am Wiener Straflandesgericht nach dem Anti-Doping- sowie dem Arzneimittel-Gesetz in erster Instanz zu fünfzehn Monaten Haftstrafe verurteilt. 2013 bestätigte das Wiener Oberlandesgericht die Strafe, setzte sie aber zur Gänze auf Bewährung aus. (TT/fell)