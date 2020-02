US-Justizministerium dementiert Barr-Rücktrittspläne

Der Grund dafür seien Trumps wiederholte Twitter-Botschaften zu laufenden rechtlichen Verfahren. „Er hat seine Grenzen“, zitierte die Zeitung eine ihrer Quellen zu Barrs Überlegungen. Der Justizminister hatte Trump vergangene Woche in einem Interview des Fernsehsenders ABC aufgefordert, die Einmischung per Twitter zu unterlassen. Die permanenten Kommentare des Präsidenten machten es ihm (Barr) „unmöglich“, seinen Job zu erledigen. Er betonte zugleich, Trump habe ihn nie direkt aufgefordert, in ein Strafverfahren einzugreifen. Trump erwiderte auf Twitter, er habe als Präsident das Recht, in ein Strafverfahren einzugreifen, habe dies bisher aber nicht getan.