20. Verleihung der Amadeus Awards: Eine Branche feiert sich selbst

Wien – Seinen 20. Geburtstag feiert der österreichische Musikpreis Amadeus im großen Rahmen. Erstmals findet die Verleihung in der Wiener Stadthalle statt. Die rund 2000 aufgelegten Kaufkarten für die Show am 23. April sind bereits erhältlich. Und mittlerweile sind auch die Nominierten für die Auszeichnungen der heimischen Musikbranche bekannt. Mit jeweils vier Gewinnchancen gehen das Dialektduo Seiler und Speer und die Pop-Band Bilderbuch als Favoriten ins Rennen um die Amadeus-Preise.

Dicht dahinter folgen Rapper Raf Camora und das Duo Pizzera & Jaus. Beide sind jeweils in drei Kategorie­n nominiert. Vergeben werden die Auszeichnungen wie in den vergangenen Jahren in sieben allgemeinen sowie sieben Genre-Kategorien, wobei der Lebenswerkpreis vom Veranstalter – dem Verband der österreichischen Musikwirtschaft IFPI – bestimmt wird. Über die Sieger bestimmt ein­e Jury. Außerdem kann bis 13. März online abgestimmt werden. Der Sieger des FM4 Awards wird von den Hörern des Senders gewählt: Hier schaffte es die Südtiroler Band Anger unter die Nominierten. (TT)