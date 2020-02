„The New Pope“: Im Schatten des Vorvorgängers

Wien – Was war das vor gut drei Jahren für ein Auftritt: Ein neuer Papst, noch keine fünfzig Jahre alt, US-Amerikaner und Kettenraucher, Sonnenbrillenträger, auf den eigenen Vorteil bedachter Kirchenreformer – und das alles in Gestalt von Jude Law. Dass diesem Lenny Belardo, der sich auf dem Heiligen Stuhl Pius XIII. nannte, irgendwann, also nach ziemlich genau 10 Folgen das Herz versagte, war tragisch. Aber konsequent: Oscar-Gewinner Paolo Sorrentino („La Grande Bellezza“) hatte „The Young Pope“ als Miniserie mit klarem Schlussstrich konzipiert. Doch der Erfolg schreibt eigene Gesetze. Deshalb geht es jetzt weiter. Und Papst Pius liegt von Maschinen am Leben gehalten im Koma. So beginnt „The New Pope“. Die Fortsetzung startet heute auf Bezahlsender Sky. Und wie sie startet: Mit einem Konklave, bei dem übel getrickst wird. Und trotzdem ein Blindgänger gewählt wird. Papst Franziskus II. (Marcello Romolo) wird vor den Massen auf dem Petersplatz vom Heiligen Geist attackiert – in Gestalt einer Taube, versteht sich –, öffnet den vatikanischen Schutzwall für Geflüchtete – und lässt der höchsten Geistlichkeit die Preziosen abnehmen. Diesmal scheint das „überraschende“ Herzversagen unausweichlich.