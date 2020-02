Stadt Imst arbeitet heuer mit über 41 Millionen Euro

Imst – Die Vorarbeiten für das neue Budget der Stadtgemeinde waren enorm. Finanzkämmerer Robert Gstrei­n musste mit seinem Team erstmals alle Vermögenswerte der Stadt erfassen und einfließen lassen. Es ging um Tausende Dinge – „jede einzelne Straßenlaterne musste auch bewertet werden“, so Gstrein. Am Dienstagabend wurde diese „Voranschlags- und Rechnungsverordnung“ (VRV), wie das Budget seit heuer heißt, mit 18:1 im Imste­r Stadtparlament beschlossen. Der mittelfristige Finanzplan wurde gegen vier Enthaltungen angenommen.

Finanzreferent und Vizebürgermeister Gebi Mantl präsentierte das neue Zahlenwerk für 2020, das insgesamt eine „Mittelaufbringung“ von 41,35 Millionen Euro und ein­e „Mittelverwendung“ von 38,48 Mio. Euro im Finanzierungshaushalt vorsieht. Im so genannten Ergebnishaushalt ergibt das wiederum ein „Maastricht-Ergebnis“ mit einem Plus von 1,25 Mio. Eur­o. Insgesamt lässt sich das neue Budget schwer mit den Vorgängerhaushalten vergleichen. „Das werden wir erst nach dem Rechnungsabschluss im nächsten Jahr tun können“, so Mantl.

6,2 Millionen Euro sind heuer für Projekte vorgesehen. Den größten Brocken mit drei Mio. Euro macht die erst­e Baustufe der Volksschul­e Imst-Unterstadt aus, 1,2 Mio. Euro fließen in die Ausfinanzierung der Feuerwehrhall­e und eine Mio. in den Sozialwohnbau. 575.000 Eur­o gehen in Straßenbauten, 300.000 in die Planungen der NMS Oberstadt. 60.000 Eur­o lässt man sich die Erneuerung von Straßenbeleuchtungen kosten, je 50.000 Euro sind für Hochwasserschutz bzw. Innenstadtentwicklung vorgesehen.