Reutte – Von Ankern über Drachen, von Blumenranken bis zu Codes – so vielfältig wie das Leben sind die Tätowierungen, die sich Menschen stechen lassen. Oft spielt bei der Motivwahl auch die Lieb­e eine Rolle. Die Passion eines Reutteners gilt einer ganz speziellen Spezies – und diese ist seit wenigen Tagen auf seinem Unterarm verewigt: der Oldtimer VW Golf 1. Der Reuttener Karl-Heinz Sommer feierte vor wenigen Tagen seinen 50. Geburtstag. Zum runden Jubiläum schritt das Team von „Alta’n’ativ Tattoo“ im Reuttener Obermarkt zur Tat und hinterließ immerwährende Spuren in der Epidermis des Schulwarts. Das Sujet wird den Reuttener Volksschulkindern, sollten sie es am Arm Sommers erspähen, nichts sagen. Bei Erscheinen dieses ersten Golfs (1974–1983) lärmten noch ihr­e Eltern durch die Stockwerke der VS Reutte.