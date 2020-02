Agrarhaus in Landeck-Perfuchsberg: Ansichten auch beim Thema Steuern konträr

Der in Landeck aufgewachsene Univ.-Prof. Dr. Alois Pircher zeigt in seiner gutachterlichen Stellungnahme im Auftrag der Beschwerdeführer (zwei Mitglieder der Zehentschaft) auf: „Was das geplante Bauvorhaben betrifft, ist zu erkennen, dass die Investitionen offensichtlich den Agrarmitgliedern zugutekommen.“ Werden, so Pircher, Grundstücke ausschließlich für unternehmensfremde Zwecke genutzt, stehe kein Vorsteuerabzug zu. Wenn das Objekt nicht von Beginn an unternehmerisch genutzt wird, gebe es auch bei späterer Nutzung keine Vorsteuerabzugsberechtigung. Schlussfolgerung des Experten: „Da ein Vorsteuerabzug nicht zusteht, verteuert sich dieses Investitionsvorhaben um 20 Prozent.“