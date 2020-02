Kurios, einzigartig, besonders: „Ganz narrate“ Originale der Tiroler Fasnacht

Aber vorher, da soll noch einmal so richtig der Rauch aufgehen. Da wird noch einmal gesungen, wild durcheinandergebrüllt und gejohlt. Da tanzen die einen und hupfen die anderen in die Luft oder kugeln durch die Gegend. Vorher, das sind die letzten Tage vor Beginn der 40-tägigen Fastenzeit, in der – zumindest für religiöse Menschen – eine Zeit des Verzichts und der Buße beginnen soll.