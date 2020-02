Ehemaliges Altenheim Sölden muss weichen

Sölden – Mit Ende 2017 wurd­e in Sölden das neue Sozialzentrum fertig gestellt und bezogen. Über die Nachnutzung der Altsubstanz des einstigen Altenwohnheimes wurde seither diskutiert. Die Gemeindeführung kam zum Schluss, dass es günstiger kommt, das alte Gebäude zu schleifen und ein gänzlich neues Haus zu errichten, als in einen Umbau zu investieren. Vorgestern, während der jüngsten Gemeinderatssitzung, wurden die Ergebnisse des von Sölden initiierten Bauträgerwettbewerbs präsentiert.

„Wir haben das Raumprogramm klar vorgegeben und haben darin den Fokus auf Starterwohnungen gelegt, die gegebenenfalls in betreutes Wohnen übergeführt werden können“, erläutert BM Ernst Schöpf eingangs. Eine Fachjury wählte den „pfiffigsten“ Entwurf aus, so Schöpf: „Der Platz sollt­e bestmöglich ausgenutzt werden, was schon eine Herausforderung war, zumal die Wohnungen mehrere Funktionen erfüllen mussten. Es hat sich rasch herauskristallisiert, dass die NHT (Neue Heimat Tirol, Anm.) mit einem Entwurf der DIN-A4-Architekten die Nase vorn hat. Dieser fügt sich am geschmeidigsten in die Umgebung und die Felsen ein und bringt dennoch viel Tageslicht in die Räume.“