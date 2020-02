„Filmcircle“ in Breitenwang: „Qualität statt Quote“ als Motto

Breitenwang – Zwölf anspruchsvolle Spielfilme und zwei Dokumentarfilme werden im Rahmen des „Filmcircle“ des Kulturforums Breitenwang in der heurigen Saison gezeigt. Im Foyer des Gemeindezentrums und in der Galerie im Kindergarten werden im Jahresverlauf verschiedene Kunstausstellungen und Veranstaltungen das treue Stammpublikum begeistern. „Wir sehen uns als Ergänzung in einer Welt zahlreicher und interessanter Angebote“, formuliert Obfrau Daniela Sulik die Bestrebungen des Vereins und weiter: „Das Kulturforum wird auch weiterhin immer Besonderes, nie Alltägliches und vor allem Vielfalt bieten.“