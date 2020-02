Die Bringschuld beginnt beim Stanley-Cupsieger Darling

„Wir waren in beiden Spielen die bessere Mannschaft und stehen ohne einen einzigen Punkt da. Ich habe nach der Schlusssirene in Znojmo nicht glauben können, dass wir dieses Spiel verloren haben“, seufzte gestern Headcoach Rob Pallin. Denn: „Ich kann nicht mehr von den Spielern verlangen.“ Mit einer Ausnahme: „Scott muss ein Spiel für uns gewinnen. Wie es Groh gegen uns für Znojmo getan hat.“ Znojmos Schlussmann sah sich in den beiden Partien 77 Schüssen ausgesetzt. Darüber philosophieren, ob der eigene Torhütertausch notwendig und sinnvoll gewesen ist, will Pallin indes nicht. Aber: „Wir haben ihm schon so viel Unterstützung gegeben. Es muss etwas zurückkommen.“