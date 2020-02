55 Fahrräder aus Geschäft in Tirol gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag in ein Fahrradgeschäft in St. Johann in Tirol eingebrochen und dort 55 hochwertige Mountainbikes und Rennräder im Gesamtwert eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrages gestohlen. Auf der Westautobahn in Niederösterreich wurde schließlich wenig später ein Kleintransporter mit den Fahrrädern im Laderaum angehalten, berichtete das Landeskriminalamt.