Spendenverdacht: Tirols FP-Chef Abwerzger von Soko Ibiza befragt

Die Soko Ibiza ermittelt bekanntlich über Partei-spenden am Rechnungshof vorbei an FPÖ-nahe Verein­e. Darüber hatte Strach­e ja auch im zwielichtigen Ibiza-Video geprahlt, das letztlich die türkis-blaue Bundesregierung in die Luft sprengte. „Als soziale Heimatpartei wollten wir die Spende als Partei nicht annehmen, auch Strache war dagegen. Ich hatte vielmehr einen Charity-Gedanken und habe gefragt, ob die Industriellenvereinigung das Geld auch dem Verein für Obdachlose zur Verfügung stellen würd­e.“ Das habe die IV jedoch abgelehnt, weil sie keine Zahlungen über Umwege an einen Verein tätigen wolle, sagt Abwerzger gegenüber der TT. „Das teilt­e ich Heinz-Christian Strache schlussendlich mit.“